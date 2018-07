O resgate de Bruno

Bruno Fernandes é o principal destaque nas primeiras páginas da imprensa desportiva. O médio volta ao Sporting e o jogo define o regresso como um "resgate". Bruno divide atenção com Gelson e Nani.

"Gelson no Atlético de Madrid por 15 milhões", escreve "A Bola". Sporting recebe André Moreira, em definitivo, e Vietto, por empréstimo e com opção de compra.

"Bruno e Nani são leões", lê-se na manchete do "Record". Ainda da atualidade leonina, William Carvalho e Sporting esperam por Mónaco e Everton. Rafael Leão pode rumar ao Dortmund.

A Norte, o destaque do jornal "O Jogo" é o FC Porto: "Trancas à porta". Sérgio Conceição tem a garantia de que não sai mais ninguém do núcleo duro. SAD já comunicou a decisão aos jogadores. "O Jogo" diz que Marega já integrou os trabalhos de pré-temporada, no Olival. "A Bola", pelo contrário, anota que o avançado falhou o regresso. O mesmo jornal revela que Layún não quer voltar ao Dragão.

O "Record" insiste na possibilidade de Bernard reforçar o Benfica. Luisão anuncia que esta será a sua última época no Benfica.