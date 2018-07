Concorda com a mudança de hora? Bruxelas quer saber a sua opinião

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a mudança da hora de verão para inverno e vice-versa. Bruxelas quer saber se os cidadãos da União Europeia concordam - ou não - que se mude a hora duas vezes por ano, no último domingo de março e no último domingo de outubro.

Os europeus são convidados a partilhar os seus pontos de vista sobre a questão preenchendo um questionário online, disponível em todas as línguas, até 16 de agosto.

O cibernauta pode interromper o preenchimento a qualquer momento e continuar mais tarde. Se quiser, também pode juntar documentos ao inquérito, nomeadamente documentos onde exponha melhor a sua posição, ou enviá-los para o endereço eletrónico de contacto.

Este questionário surge na sequência de uma série de pedidos de cidadãos, do Parlamento Europeu e de alguns Estados-membros. No texto que introduz o inquérito, a Comissão Europeia rever que recebe “regularmente observações de cidadãos sobre esta questão, referindo impactos negativos na saúde, como, por exemplo, a privação de sono No entanto, muitos cidadãos defendem que o atual sistema deve ser mantido, por considerarem que tem efeitos positivos.”

Com os resultados do questionário, a Comissão vai avaliar as duas opções estratégicas possíveis: manter o horário de verão atualmente em vigor ou acabar com a mudança de hora em todos os Estados-membros. Neste último caso, a proibição de alterações de horas periódicas não teria qualquer efeito na escolha do fuso horário de cada país e, em última instância, caberá a cada país optar de forma permanente pela hora de verão ou de inverno.