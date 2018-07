Detidos três homens que tinham estufa com cinco mil plantas de canábis

A GNR desmantelou uma estufa de produção de canábis, na Trofa. Durante a operação, que decorreu a 6 de julho, foram detidos três homens de nacionalidade estrangeira.

Na sequência da investigação, que teve origem numa denúncia, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) descobriram um armazém de dois pisos onde estava uma estufa que permitia o desenvolvimento de mais de plantas mil plantas.

Foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma não domiciliária, tendo sido apreendido: sete mil gramas de folhas de canábis; três mil plantas nos mais diversos estados de crescimento; mil euros em dinheiro; 250 gramas de substância para efetuar adição a cocaína; e centenas de objetos relacionados com a produção de plantas.

“O armazém encontrava-se dividido em área de produção, onde eram recriadas as diversas condições meteorológicas necessárias ao crescimento das plantas, uma área de armazém logístico, uma para embalamento da matéria estupefaciente em sacos de desporto e, ainda, três compartimentos destinados a serem ocupados como residência pelos suspeitos”, revela o comunicado.

Os detidos, com idades entre os 29 e os 34 anos, foram ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e ficaram em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Custóias.