Eka será o último a sair. Conheça o treinador que acalmou as crianças com meditação

O treinador de futebol que está ainda aprisionado numa gruta em Mae Sai, na Tailândia, com mais quatro crianças deverá ser o último a ser resgatado, de acordo com as últimas informações divulgadas pelas autoridades.

No domingo foram salvas quatro crianças, na segunda-feira outras tantas, e esta terça-feira a prioridade definida pelas autoridades aponta para o mesmo número de extrações da gruta, ficando o treinador, que foi monge budista durante uma década, para a última tentativa de resgate, de preferência ainda durante o dia, já que as condições climatéricas pioraram nas últimas horas.

Quando a equipa de mergulhadores britânica encontrou os jovens, estes estariam a meditar, num exercício que tem ajudado a acalmar as crianças desde 23 de junho, quando foram surpreendidas pela inundação parcial do complexo subterrâneo montanhoso Doi Nang Non.

O agora treinador Ekapol Chanthawong, de 25 anos, foi um monge budista durante uma década e, de acordo com várias publicações e agências noticiosas, tem ensinado as crianças a meditar, não só para assegurar que se mantenham calmas, mas também que reservem as energias numa situação extrema que dura há mais de duas semanas.

Nos primeiros nove dias, e até serem encontrados, estiveram sem água e sem comida. Segundo as autoridades, Ekapol é um dos mais fracos no grupo, porque terá dado parte da sua comida e água às crianças.

De monge budista a treinador

Ekapol Chanthawong ficou órfão aos 10 anos, segundo declarações de amigos a vários órgãos de comunicação internacional. Começou, então, a estudar para ser monge, mas, cerca de uma década depois, deixou o mosteiro para cuidar da avó que estava doente.

Passou a dividir o seu tempo entre o trabalho como ajudante no templo de um mosteiro e o treino de uma equipa de futebol.

Ekapol preparou um sistema para que os rapazes treinassem e, ao mesmo tempo, estivessem motivados para ter bons resultados na escola. Cada vez que tiravam boas notas, oferecia-lhes botas e equipamento novo.

Joy Khampai, um amigo de Ekapol, disse ao “Washington Post” que o treinador “amava mais os rapazes do que a si próprio”. O amigo acrescenta ainda que o conhece bem e sabe que “vai sentir-se culpado” pelo que aconteceu.