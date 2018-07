Chuvas torrenciais continuam a fazer mortos no Japão

Pelo menos 127 pessoas morreram na sequência das chuvas torrenciais no Japão, as mais graves nos últimos 30 anos, segundo um novo balanço provisório do Governo.

Na zona mais afetada, a oeste do arquipélago, continuam a ser feitas buscas na tentativa de encontrar as muitas dezenas de pessoas que estão desaparecidas.

As chuvas intensas registadas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, deslizamentos de terra e outros danos, deixando isoladas muitas pessoas, que não puderam ou não quiseram abandonar as suas casas.

Cerca de 73 mil bombeiros, polícias e soldados percorreram as zonas mais afetadas.

O porta-voz do Governo tinha dito, no anterior balanço, que havia pelo menos 80 pessoas desaparecidas, quando o balanço de mortos era de 103. "O número de desaparecidos continua a subir, sobretudo em Hiroshima, uma das zonas mais atingidas", afirmou.

Mais de quatro milhões de habitantes receberam ordens para abandonarem as suas casas, instruções nem sempre respeitadas por, às vezes, ser já impossível ou demasiado perigoso seguir essas ordens.

A situação levou o primeiro-ministro, Shinzo Abe, a cancelar uma viagem à Europa e Médio Oriente.

[Notícia atualizadas às 8h30 de 10/09/2018]