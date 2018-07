Boris Johnson, o ministro que criticou tudo e todos

Boris Johnson era o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros. Durante a sua estada no Executivo deixou várias alfinetadas a muitos países com que teve de se cruzar.

O Independent fez a compilação de alguns exemplos.

União Europeia

“Napoleão, Hitler, várias pessoas tentaram isso e terminou tragicamente. A UE é uma tentativa de fazer isso por métodos diferentes”.

Commonwealth

“Diz-se que a rainha passou a amar a Comunidade, em parte porque a abastece com multidões regulares de negros agitados pela bandeira”.

Estados Unidos

“Um texano belicista, não eleito, inarticulado, que sintetiza a arrogância da política externa americana” – sobre George W. Bush

“Um símbolo da antipatia ancestral do presidente queniano do Império Britânico - do qual Churchill era um defensor tão fervoroso” – sobre Barack Obama.

“A única razão de não visitar algumas partes de Nova York é o risco real de conhecer Donald Trump” – sobre Trump.

Papua Nova Guiné

“Por 10 anos nós, no partido Tory, acostumamo-nos com as orgias de canibalismo e matança, principal estilo da Papua Nova Guiné”.

RD Congo

“Sem dúvida, as AK47 ficarão em silêncio e os pangas vão parar com a invasão de carne humana e os guerreiros tribais sairão em sorrisos de melancia para ver o grande chefe branco pousar em seu grande pássaro branco financiado pelos contribuintes britânicos”.

China

“Compare-se com o antigo Império Britânico e com o novo império americano, a influência cultural chinesa é praticamente nula e dificilmente aumentará”.

Rússia

“Apesar de se parecer um pouco com Dobby, o elfo doméstico, ele é um tirano implacável e manipulador”.

França

“Eu disse que havia 250.000 homens e mulheres franceses em Londres e, portanto, eu era o prefeito da sexta maior cidade francesa do planeta”.