Bruno Fernandes (re)apresentado ao meio-dia de terça-feira

Bruno Fernandes deverá ser apresentado esta terça-feira, pela segunda vez na carreira e no espaço de um ano, como reforço do Sporting, avança o Diário de Notícias.

O médio internacional português, um dos nove a rescindir contrato com os leões na sequência do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio, voltou atrás na decisão e, pela mão de Sousa Cintra, presidente interino, assinou novo contrato com os leões.

Ao início da noite, o Sporting fez chegar às redações a convocatória para um "evento" no relvado de Alvalade, ao meio-dia desta terça-feira. Mas sem referir do que se tratava.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, informa que irá decorrer um evento amanhã, dia 10 de Julho, pelas 12 horas, no relvado do Estádio José Alvalade. Os jornalistas devem entrar pela porta do Hall VIP", lia-se na comunicação verde e branca.

Ora, de acordo com o DN, a razão para tamanha dimensão prende-se com o regresso de Bruno Fernandes a casa.

O criativo que, com o "8" nas costas, apontou 16 golos em 56 jogos, na época de estreia em Alvalade e foi eleito, na última sexta-feira, o melhor jogador da Primeira Liga 2017/18, apresentou a rescisão unilateral de vínculo com o Sporting a 11 de junho, na companhia de William Carvalho e Gelson Martins. Ambos terão propostas para rumar a Espanha, nesta altura.

Agora, depois de ter sido igualmente apontado ao eterno rival Benfica, manter-se-à do lado verde e branco da Segunda Circular e a auferir o dobro do ordenado. Bruno Fernandes auferia cerca de 900 mil euros líquidos e passará a levar para casa qualquer coisa como 1,8 milhões limpos.