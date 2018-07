Mundial "aquém do perspetivado" não belisca Fernando Santos. Engenheiro fica até 2020

Fernando Santos vai cumprir o contrato que tem com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e que é válido até ao verão de 2020.

A garantia foi deixada, esta segunda-feira, por Fernando Gomes, presidente da FPF, à margem de uma cerimónia na qual foi distinguido com a "Medalha Municipal de Mérito - Grau Ouro" pela Câmara do Porto.

O líder federativo sustenta que os contratos são para cumprir, não obstante a conclusão que retira de um Mundial 2018 "aquém do perspetivado" e com a queda da campeã da Europa logo nos oitavos-de-final, diante do Uruguai.

"As coisas têm de ser planeadas. Nós tomámos a decisão após a conquista do Euro de estabelecer um acordo com o Fernando Santos até 2020. Quando tomámos as decisões, foram, de certo modo, ponderadas, perspetivadas, fazendo a análise das questões e quando o fizemos sabíamos que havia um Mundial 2018", afirmou aos jornalistas.

Apesar do fracasso dos objetivos no campeonato do mundo, com Fernando Gomes a assegurar que tudo fez "para que as condições fossem criadas", o reforço da continuidade do engenheiro no cargo tem em vista a campanha para o Europeu de daqui a dois anos, espalhado um pouco por todo o Velho Continente.

"O futuro está aí, é a Liga das Nações, já a partir de setembro, e a qualificação para o Euro 2020. Continuamos a ser os campeões europeus, temos um título para defender e temos de trabalhar nesse sentido", completou.