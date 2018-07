"Vidente" Alan anuncia dois reforços para Abel Ferreira

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, dois reforços para a equipa principal. E fê-lo através de um vídeo deveras original.

Foi Alan, figura histórica do clube da capital do Minho, qual "vidente", a lançar as cartas dos brasileiros Pablo Santos e Claudemir. Cartas essas que Abel Ferreira, a quem era lida a sorte, recolheu de bom grado.