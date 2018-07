Rui Veloso partilha com Carlos Tê a medalha de honra da Câmara do Porto

O músico Rui Veloso partilhou com Carlos Tê a Medalha Municipal de Honra que lhe foi atribuída pela Câmara do Porto, lembrando ser do autor de muitas das suas músicas a letra da canção 'Porto sentido'.

"Sou uma figura do Porto, é inegável. Sinto isso até fora de Portugal, mas há muita gente que merece a mesma distinção. Gostaria de mencionar o Carlos Tê, que foi o homem que escreveu o 'Porto Sentido' e que, provavelmente, mereceria uma honra destas e com quem eu gostaria de dividir esta medalha", afirmou o músico no final da cerimónia.

Apontado pelo presidente da câmara, Rui Moreira como "um símbolo da cidade do Porto", Rui Veloso admitiu ter gostado de o ouvir "apesar de já ter ido para o sul há bastantes anos".

"O pessoal continua a achar que eu vivo no Porto", disse o cantor, afirmando-se surpreendido com a homenagem, que considerou ser "sempre subjetiva".

Rui Veloso integrou uma lista de 22 nomes, sendo que aos restantes foi atribuída a Medalha de Municipal de Mérito - Grau Ouro, Medalha Municipal de Valor Desportivo - Grau Ouro e Medalha Municipal de Bons Serviços - Grau Prata.

Fernando Gomes, Isabel Barros, Luís Pereira, Artur Ribeiro, Gustavo Pimenta, José Castro, Rosário Gamboa, Gomes Fernandes, Fernando Araújo, Benilde Caldeira, Paulo Patrício, Joaquim Pinto, Júlio Roque, Vítor Ranita, César Príncipe, Suzana Ralha, Centro Cultural e Desportivo da CM Porto e Movimento Democrático das Mulheres receberam a primeira medalha.

O antigo piloto de automóveis Pedro Matos Chaves recebeu a medalha de Valor Desportivo, enquanto o arquiteto José Guerra e Paula Escaleira a de Bons Serviços.

Para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, a distinção traz-lhe "honra como dirigente desportivo", tendo-a partilhado "com toda a gente que colaborou com a FPF e comigo no sentido de concretizar tudo o que temos vindo a fazer e que foi a substância" do prémio.

"É um momento de singular satisfação e que demonstra a generosidade da autarquia", disse no final de uma cerimónia em que esteve acompanhado pelo selecionador nacional de futebol, Fernando Santos.

Para o treinador, trata-se de uma "homenagem justíssima a um homem que tem feito muito pelo desporto em Portugal, nomeadamente o futebol", num dia em que outro "grande amigo" [Rui Veloso] esteve também entre os distinguidos.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira afirmou ser esta a forma de se "agradecer aos melhores, agradecer aos que mais se esforçam, desde os que trabalham na câmara municipal, aos que trabalham nas associações, aos que se destacam individualmente".

"É uma forma da cidade se celebrar a si própria e recordar o que é a sua cidadania", destacou o autarca, que mencionou o "percurso extraordinário quer como desportista, como presidente da Liga [Portuguesa de Futebol Profissional] que foi, como presidente da federação" de Fernando Gomes e também para "agradecer-lhe" o "empenho que houve por parte da federação em trazer para o Porto a Supertaça Europeia" de futebol.