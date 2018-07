Ninguém o para. Nadal segue caminho para os "quartos" de Wimbledon

Rafael Nadal apurou-se esta segunda-feira para os quartos-de-final de Wimbledon ao eliminar o checo Jiri Vesely em três "sets".

O espanhol, líder do "ranking" ATP, que regressa aos "quartos" da relva londrina sete anos depois, precisou de uma 1h56m para se desembaraçar do atual 97º da hierarquia mundial, por 6-3, 6-3 e 6-4.

O maiorquino, que ainda não cedeu qualquer "set" no torneio do All England Club, vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o argentino Juan Martin del Potro (4º) e o francês Gilles Simon (53º).