Costa vai mesmo a Angola até setembro

A data ainda não ficou fechada, mas só falta acertar agendas para que o primeiro-ministro português, António Costa, concretize a esperada visita oficial a Angola.



O tema centrou atenções na conferência de imprensa conjunto dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, que estiveram esta segunda-feira reunidos, em Lisboa, depois do encontro do ministro angolano com António Costa.