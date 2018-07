Frederico Varandas. O "grande jogador" Bruno Fernandes e o "maior de idade" Podence

Frederico Varandas "piscou o olho" a Bruno Fernandes, esta segunda-feira, ao mesmo tempo que não encerrou o "dossier" relativo a Daniel Podence, deixando entender que irá "defender os interesses" do Sporting, caso venha a ser eleito a 8 de setembro.

Durante a inauguração da sua sede de campanha, no centro de Lisboa, apresentando ainda Rogério Alves como candidato da sua lista à liderança da mesa da assembleia-geral, o médico abordou o tema das rescisões no seio do plantel profissional de futebol.

"Bruno Fernandes é um grande jogador. Se voltar, será uma grande notícia. Será muito bem recebido. Daniel Podence? É maior de idade. Eu, como presidente, vou defender os interesses do Sporting", prometeu, no dia em que Podence se vinculou ao Olympiacos.

Ainda assim, Varandas não resistiu a uma indireta a Bruno de Carvalho e ao estilo de liderança do destituído presidente do emblema de Alvalade.

"O presidente tem de ser próximo dos jogadores mas não tem de ser amigo nem misturar as coisas", rematou.