Varandas e a falência técnica da SAD. "Temos as soluções para os problemas do Sporting"

Frederico Varandas assegura estar "preparado" para aplacar todos os problemas que o Sporting atravessa, sempre e quando seja eleito pelos sócios nas eleições de 8 de setembro.

Confrontado com a situação de falência técnica em que se encontra a SAD, sociedade que gere o futebol profissional, o primeiro candidato a avançar com a intenção de marcar presença no ato eleitoral não se mostrou preocupado.

"Estamos preparados para o dia 9 de setembro. Já estamos a trabalhar em todas as vertentes e nada nos assuta. Estamos preparados para pôr o Sporting competitivo e a vencer. A parte financeira importa-me tanto como as outras vertentes. Temos as soluções para os problemas do Sporting", afirmou, esta segunda-feira, durante a inauguração da sua sede de campanha, no centro de Lisboa e na qual apresentou Rogério Alves como candidato da sua lista para a liderança da mesa da assembleia-geral.