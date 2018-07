​PSP destruiu nove mil armas na maior operação de sempre

A PSP destruiu cerca de nove mil armas, um número nunca antes registado "numa só ocasião". A operação decorreu esta segunda-feira, Dia Internacional da Destruição de Armas.



A secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, participou na oitava destruição do ano que resultou de duas semanas de trabalho entre a DAE e os comandos da PSP.

Em declarações à Renascença, Intendente Hugo Palma, da PSP, explica que estas armas têm várias origens: foram apreendidas em processos crime, processos de contraordenação ou de entrega voluntária.

As armas são provenientes dos comandos do Norte do país e vão ser recicladas. Não têm qualquer interesse museológico, científico, formação ou atividade operacional.