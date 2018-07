Rogério Alves é o presidente da assembleia geral de Frederico Varandas

Frederico Varandas apresentou, esta segunda-feira, Rogério Alves como candidato da sua lista à liderança da mesa da assembleia-geral do Sporting.

O médico, o primeiro a avançar com uma candidatura às eleições de 8 de setembro, inaugurou, com pompa e circunstância, a sua sede de campanha, no centro de Lisboa.

Numa altura em que Bruno de Carvalho, presidente destituído, expressou já a intenção de ir a votos, considerando ser o único que pode manter o controlo do clube na SAD verde e branca, Varandas também foi pelo mesmo caminho na apresentação do conhecido advogado e que já exerceu as funções de presidente da MAG entre 2006 e 2009.

"Rogério Alves vai ser o presidente dos sócios. Acreditou neste projeto e nesta equipa e temos a mesma visão em dois pontos fundamentais: que o Sporting seja dos sócios e que o clube seja o detentor da SAD", disparou, perante dezenas de apoiantes.