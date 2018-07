SAD responde ao clube. "Belenenses será sempre de Primeira Liga"

A SAD do Belenenses considera que o clube protagonizou uma "tentatia mirabolante" de inscrever uma equipa de dimensão inferior à história do emblema da Cruz de Cristo.

Através de comunicado, em reação à intenção do clube presidido por Patrick Morais de Carvalho em formar um "novo" Belenenses, a sociedade presidida por Rui Pedro Soares não foi particularmente meiga.

"[Foi uma] tentativa mirabolante de fazer do Belenenses o sucessor do Gafetense ou do Mosteirense a troco de cinquenta mil euros e inscrever uma equipa no principal escalão do futebol amador", pode ler-se na referida nota, publicada na rede social Facebook, recordando que essa posição do Belenenses clube "esbarrou na FPF".

"O Belenenses é, e será sempre, uma equipa de Primeira Liga", dispara a SAD.

"Ao contrário do que diz a Direção do CFB, cada vez mais distante da realidade, os adeptos do Belenenses não vivem um sentimento de alívio e de alegria. (...) As posições que a Direção do CFB apresenta aos sócios do Belenenses como certas e garantidas têm vindo a somar derrotas", salienta, deixando uma garantia.



"A Administração da Belenenses SAD está totalmente concentrada em afirmar os valores, a bandeira e os símbolos do Belenenses onde eles se construíram e ganharam o respeito dos portugueses – entre os grandes de Portugal, anteontem nas Salésias, ontem no Restelo, hoje no Estádio de Honra do Jamor e no futuro, quando uma outra Direção do CFB assim quiser, de novo no Restelo", pode ler-se.