Évora revoga contrato com o Ministério da Educação por falta de funcionários nas escolas

A paciência da Câmara Municipal de Évora chegou ao fim e o executivo, de maioria CDU, decidiu revogar o contrato de execução na área da educação com o Ministério da Educação (ME). A falta de assistentes operacionais espoletou a medida, depois de, no ano passado, ter falhado um acordo para a contratação de 38 funcionários, de um total de 42 que são necessários.

“De boa fé”, diz à Renascença o presidente do município, Carlos Pinto de Sá, “abrimos concurso, mas o Governo nunca deu luz verde para que avançasse”. Para não colocar em causa a abertura do ano letivo, a autarquia resolveu o problema.

“Recorremos aos trabalhadores dos contratos de emprego-inserção do Instituto de Emprego, fomos buscar 60 destes trabalhadores, pusemos 15 por conta do próprio orçamento municipal, mesmo sendo competências do ME, e também suportámos um conjunto de tarefeiros”, refere o Carlos Pinto de Sá.

Foi assim no ano passado, este ano ainda não se sabe, mas, para já, não se vislumbram boas perspetivas. “Apesar dos nossos contactos com o ME para encontrarmos soluções, não há respostas, o que indica que pretende manter a situação como está”, acrescenta o autarca, que augura “graves problemas para a abertura do próximo ano letivo".

A revogação do contrato de execução na área da educação foi aprovada em reunião de câmara com votos favoráveis da CDU e PSD e votos contra do PS. O presidente do município manifesta total disponibilidade para assumir aquelas que são as suas competências, mas não as que são da responsabilidade do ME.

“Havendo uma perspetiva de se agravar a situação da escola publica, de perder qualidade, de não ter condições para, sequer, abrir, de funcionar com base em trabalhadores precários, de haver problemas graves ao nível do funcionamento e da segurança das escolas e dos alunos, entendemos que não podemos continuar a ser nós a executar as competências que são da responsabilidade do ME”, remata o presidente da câmara municipal de Évora.

Num universo de 36 escolas no concelho, a autarquia garante condições de funcionamento nos estabelecimentos do pré-escolar e 1º ciclo, da sua responsabilidade.

Sobre este assunto, fonte do Ministério da Educação contactada pela Renascença, disse que não faz comentários, uma vez que “até ao momento não lhe chegou qualquer informação formal por parte da câmara municipal de Évora”, sobre esta questão.