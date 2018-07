Papa estará cinco dias nas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá

O Papa Francisco vai passar cinco dias no encontro mundial de jovens que se realizará no Panamá, em janeiro de 2019.

Numa nota divulgada esta segunda-feira pelo gabinete de imprensa da Santa Sé pode ler-se que Francisco chega àquele país no dia 23 de janeiro, regressando a Roma no dia 27.

Todos os anos existe um dia dedicado aos jovens na Igreja, mas mais ou menos de três em três anos o encontro ganha contornos maiores, com centenas de milhares de jovens a acorrer a um país escolhido de antemão. O evento assume-se atualmente quase como um festival católico juvenil.

Desde o pontificado de João Paulo II que os Papas têm tido o hábito de participar sempre nestes eventos.

Francisco participou no encontro no Rio de Janeiro, logo no ano em que foi eleito, e em 2016 esteve também em Cracóvia.

Por regra, as jornadas realizam-se no Verão, mas no caso do Panamá vai ser de 22 a 27 de janeiro, pelo que o Papa estará presente na quase totalidade do encontro.