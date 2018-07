Samaris integrado no arranque do estágio em Tróia

O Benfica realizou o primeiro treino no estágio de pré-época em Tróia, esta segunda-feira.

Ao todo, Rui Vitória contou com 30 jogadores, destacando-se a integração de Andreas Samaris.

O médio internacional grego foi autorizado pela SAD encarnada a apresentar-se mais tarde, tendo realizado o primeiro apronto na preparação para 2018/19.

Krovinovic, ainda a recuperar de lesão e David Tavares, que irá ser submetido a cirurgia, são as "baixas" ainda a registar por parte do técnico dos vice-campeões nacionais.

Esta semana, o Benfica tem agendados dos encontros de preparação: já amanhã, frente aos sérvios do Napredak, no Estádio do Bonfim e sexta-feira, dia do final do estágio em Tróia, diante do Vitória de Setúbal, igualmente no recinto sadino.