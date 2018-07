Líder trabalhista pede demissão de Theresa May

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu esta segunda-feira a demissão da primeira-ministra, Theresa May, acusando-a da incapacidade em negociar um acordo para o 'Brexit'.



"Num momento tão crucial para o nosso país nestas negociações cruciais, precisamos de um Governo que seja capaz de governar e de negociar para o bem deste país e seu povo”, declarou Jeremy Corbyn, no Parlamento.

“O Governo precisa agir em conjunto e fazê-lo rapidamente e se não puder, deve abrir caminho para aqueles que podem", afirmou o líder trabalhista.

Jeremy Corbyn falava numa sessão parlamentar muito atribulada que contou com a presença da primeira-ministra Theresa May, que está debaixo de fogo por causa do seu plano para o Brexit.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, anunciou esta segunda-feira a sua demissão, horas depois da demissão do ministro para o 'Brexit', David Davis.

David Davis havia invocado discordar com o plano revelado na sexta-feira para a criação de uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e União Europeia que implicava manter o mesmo conjunto de regras para bens.