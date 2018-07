Gonçalo Oliveira avança para os "oitavos" na Suécia

Gonçalo Oliveira qualificou-se, esta segunda-feira, para os oitavos-de-final do Challenger de Bastad, na Suécia.

O tenista português, atual 246º no "ranking" ATP, bateu o anfitrião Jonathan Mridha (619º) em dois "sets", com os parciais de 6-4 e 7-5.

O encontro durou 1h37m.

Na ronda de acesso aos quartos-de-final, o portuense medirá forças com o vencedor do encontro entre o francês Corentin Moutet, terceiro cabeça-de-série e 125º do mundo e o chinês Ze Zhang (248º).