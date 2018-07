Marcano recorda título do FC Porto. "Em Portugal, todos diziam que o Benfica ia ganhar"

Iván Marcano, ex-jogador do FC Porto e reforço da As Roma, usou esta segunda-feira o exemplo português entre Benfica e FC Porto para falar da rivalidade com a Juventus no arranque da nova temporada.

O defesa espanhol, questionado sobre a escolha de rumar a Itália, garantiu que escolheu o "melhor projeto desportivo".

"Tinha outras ofertas e estava bem no FC Porto mas decidi dar outro passo e vir para este emblema", explicou o defesa de 31 anos, em conferência de imprensa.

Sobre o favoritismo da Juventus, que já ganhou sete títulos consecutivos, Marcano lembra a última época no campeonato português.

"Na temporada passada, toda a gente dizia que o Benfica ia ganhar em Portugal porque tinha títulos consecutivos. Mas quem ganhou foi o FC Porto. É uma nova época e tudo pode acontecer, mas obviamente que quem é a heptacampeã é favorita", afirmou.



Marcano assinou pela Roma, apesar de ter sido uma das apostas de Sérgio Conceição, depois de ter terminado o vínculo com o FC Porto.