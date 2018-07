Brexit. Ministro demissionário "não acredita" no plano de saída de Theresa May

David Davis diz-se indisponível para continuar a desempenhar um papel nas negociações do Brexit em nome de um plano no qual "não acredita".

Assim garantiu esta segunda-feira à BBC o ministro demissionário para o Brexit, até este fim-de-semana responsável por dialogar e negociar com Bruxelas a saída do Reino Unido da União Europeia.

Na entrevista, o ex-ministro - que a chefe do Governo britânico, Theresa May, já substituiu por Dominic Raab - mostra-se cético quanto ao plano de saída alcançado pelos ministros na sexta-feira passada e critica as opções da primeira-ministra. Opções que, sublinha, podem vir a deixar o Reino Unido fragilizado face à UE.

"Preocupa-me que a UE, a partir das propostas que apresentamos, peça mais ou espere mais da nossa parte. Julgo que temos de endurecer a nossa posição em relação a Bruxelas e este deveria ser o momento. Mas como disse na carta que enviei à primeira-ministra, espero estar errado e que ela tenha razão. Veremos. Tudo se vai decidir nos mais ínfimos detalhes. Temo que o acordo não vá ao encontro daquilo que desejaríamos."

Do lado de Bruxelas, o porta-voz da Comissão Europeia diz que não comenta a saída de Davis do Governo britânico, limitando-se a dizer que Bruxelas mantém toda a disponibilidade para continuar a trabalhar com o Governo de Londres.

"Sobre a demissão do sr. Davis não temos quaisquer comentários, vamos continuar a negociar de boa fé com a primeira-ministra, Theresa May, e com os negociadores do Governo britânico para chegarmos a um acordo", sublinhou Margaritis Schinas aos jornalistas. "Da nossa parte estamos sempre disponíveis para contribuir para isso."