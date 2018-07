Peseiro faz primeiro corte no plantel

José Peseiro começou a emagrecer o plantel que tem à sua disposição no Sporting. O treinador leva 29 jogadores para o estágio na Suíça e aplica o primeiro filtro. André Geraldes, Wallyson, Gelson Dala, Bruno Paulista e Carlos Jotobá já não seguem para esta segunda fase da pré-temporada leonina.

Peseiro ainda lida com muitas indefinições, decorrentes dos processos de rescisão apresentados por alguns atletas e pelas movimentações de mercado, tanto a nível de entradas como de saídas.

Coates e Acuña estão, ainda, de férias, após a participação no Mundial, e entram na contabilidade do treinador. Bruno Fernandes está prestes a acertar a revogação do processo de rescisão e também estará nos planos de Peseiro. Na porta de entrada poderão estar o guarda-redes André Moreira e o avançado Luciano Vietto, jogadores que o Atlético de Madrid pretende incluir no negócio da contratação de Gelson Martins.

À procura de um lugar

Vários dos jogadores que rodaram noutros clubes, na última época, continuam sob observação. Francisco Geraldes, Ryan Gauld, Mattheus Oliveira, Matheus Pereira e Carlos Mané seguem para Nyon, sendo que o extremo português, que esteve dois anos no Estugarda, ainda recupera de lesão.

Demiral e Jovane Cabral que jogaram na equipa B na temporada passada, também estão no grupo. O Sporting parte esta segunda-feira para a Suíça para cumprir a segunda fase da preparação da nova época 2018/19.

O Sporting tem estágio na Suíça de 9 a 17 de julho. Em solo helvético os leões vão realizar quatro jogos particulares, um deles esta terça-feira contra o Sion. Os restantes adversários deverão ser anunciados ainda esta segunda-feira.