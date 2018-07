Catalunha. Sánchez e líder separatista tentam retomar diálogo

O chefe do Governo central espanhol e o presidente da Generalitat (governo regional) da Catalunha vão reunir-se esta segunda-feira no Palácio da Moncloa, em Madrid, para tentar retomar o diálogo político após anos de instabilidade marcados por duas consultas separatistas.

Embora não haja, para já, agenda oficial para o encontro, sabe-se que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, do PSOE, está disposto a considerar o desbloqueio de transferências e investimentos para a Catalunha, na prática revertendo o braço-de-ferro iniciado pelo Governo conservador de Mariano Rajoy.

Sabe-se também que, para Quim Torra, essa medida é insuficiente, após ter-se comprometido a avançar com o "mandato de referendo" que viabilizou a sua tomada de posse após o Tribunal Constitucional espanhol ter impedido a investidura do anterior presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica e depois para a Alemanha na sequência do bloqueio da consulta independentista de outubro.

Na semana passada, seis dirigentes políticos da Catalunha, defensores da independência da região que estavam detidos preventivamente e a aguardar julgamento, foram transferidos para prisões da região autónoma.

A transferência foi vista como uma demonstração de boa vontade de Madrid antes da reunião desta segunda-feira e cerca de um mês depois de Sánchez ter sucedido a Rajoy como líder do Executivo espanhol.