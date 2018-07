Bruno aprende lição e não resiste aos apelos. É um candidato motivado

Bruno de Carvalho aprendeu com os erros, estudou a lição e está revigorado. O presidente destituído pelos sócios assume candidatura às eleições de 8 de abril, cedendo ao apelo dos sócios.

“Sou candidato porque aprendi com os erros e lições do passado. Erros e lições que me dão força e motivação para encarar com mais otimismo o futuro. Não podia ignorar o apelo que tantos e tantos sócios fizeram”, diz o antigo líder dos leões, num manifesto divulgado esta segunda-feira.

Um trunfo apresentado por Bruno é a garantia de que só ele pode garantir que o clube continuará a ser o maior acionista da SAD. “Sou candidato porque só eu posso garantir-vos, sem receios ou falsa modéstia, que a SAD continuará a ser detida maioritariamente pelo clube e, desta forma, controlada pelos sócios”, anuncia.

Resta saber se Bruno de Carvalho cumpre os requisitos para se apresentar a eleições. Decorre um processo disciplinar para averiguar a conduta do antigo presidente. Processo que pode redundar na limitação dos seus direitos como sócio, ou até à sua expulsão do clube.

Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Dias Ferreira são os outros sócios do Sporting que já assumiram candidatura à presidência do clube.