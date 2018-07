Inácio desmente afastamento do Sporting

Augusto Inácio esclarece que continua em funções no Sporting e desmente a notícia avançada pelo "Correio da Manhã" que dá conta do seu afastamento do clube. Em entrevista à Renascença, o dirigente desmente que tenha saído e que esteja em litígio com o clube.

Inácio explica que não segue com a equipa para estágio, na Suíça, porque fica em Lisboa a resolver situações urgentes: "Foi determinado, pelos dossiês urgentes que temos em mãos para colocação de jogadores, que eu fazia mais falta em Lisboa do que na Suíça. Há muitos jogadores que têm de ser colocados".

O diretor-geral para o futebol do Sporting disse, ainda, que esteve a trabalhar durante a manhã na Academia e que iria prolongar o seu dia nas instalações da SAD. "Estive na Academia e não sei se há alguma coisa, mas até à data ninguém me comunicou nada", reforçou, acrescentando que "todos se estão a esforçar para dar condições ao treinador para ter uma equipa competitiva".

"Estamos a correr contra o tempo para dar as melhores soluções ao treinador, porque se ele não as tiver as coisas são mais complicadas, embora a ambição esteja sempre presente em todos nós", conclui o dirigente leonino.