Jorge Amaral: "A continuidade do Maxi é um trunfo muito grande para o Porto "

Para Jorge Amaral, o Porto “perdeu as referências” e se agora as tiver “tem de as usar”. Em declarações a Bola Branca, o antigo atleta do Porto entende que essas referências são Maxi Pereira e Casillas.

“Esses dois são o sinónimo de muita experiência e muitos jogos acumulados. Penso que as renovações de Maxi e Casillas são para, no imediato, poderem ajudar esses jogadores que entram e que estão a crescer”, entende Amaral.

No caso particular do lateral uruguaio, Jorge Amaral valoriza Maxi após as vendas de Ricardo Pereira e Diogo Dalot.

“Maxi é sinónimo de experiência. Este ano, sempre que atuou, fê-lo bem, foi uma segunda opção a Ricardo Pereira muito válida. A partir do momento em que sai o Ricardo e o Dalot, a continuidade do Maxi era importante. Pode não fazer um campeonato inteiro porque todos nós fazemos anos, mas penso que por um ano é uma boa opção para o FC Porto”, finaliza Jorge Amaral.

Porto é favorito para 2018/19

Jorge Amaral entende que o Porto parte em vantagem para este campeonato porque “é campeão”. O antigo jogador do Porto atribui a solidez financeira como um dos grandes alicerces para a nova temporada.

“Todos nós sabemos das dificuldades financeiras que as equipas passam. O Porto, sendo campeão e entrando de uma forma direta da Liga dos Campeões, fez um encaixe financeiro fantástico, que vai ajudar muito. As vendas também ajudaram a minimizar esta parte”, considera Amaral.

Outra pedra basilar, segundo o antiga guarda-redes, é Sérgio Conceição e as escolhas que o treinador tem tomado para reforçar os dragões.

“Sérgio Conceição foi muito criterioso nas suas escolhas do ano passado e tiveram sucesso. Não se está a contratar ‘à maluca’ e está a ir buscar os jogadores necessários, à imagem dele e à imagem do FC Porto”, diz Amaral.