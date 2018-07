Beto Severo aprova regresso de Nani e permanência de Bruno Fernandes

Beto Severo, em entrevista a Bola Branca, analisou o momento do Sporting, o trabalho de José Peseiro e o possível regresso dos “reforços” Bruno Fernandes e Nani.

O antigo defesa do Sporting considera o novo treinador dos leões, José Peseiro, uma “lenda” que conhece muito bem o clube e que irá dar seu melhor neste novo projeto.

“Olhar para o futuro com otimismo, esperança, muito rigor, disciplina e trabalho”. É assim que o antigo internacional português descreve como deverá ser encarado o arranque da nova época sportinguista.

Sobre o possível recuo no processo de rescisão de Bruno Fernandes, Beto considera que o Sporting ficará a ganhar se conseguir manter o médio português de 23 anos.

“Se existir [o acordo], que seja bom para ambas as partes. O Sporting ganha um grande jogador e acaba-se de uma vez por todas com o passado recente que não foi bom para ninguém. O Bruno [Fernandes] é um grande jogador e por isso foi considerado o melhor do campeonato português, acredito que vai ser mais um a lutar pelo Sporting.”, considera Beto.

Em relação a Nani, Beto Severo vê como “uma mais valia” o regresso do internacional português: “Nani é um grande jogador, formado na casa e conhece bem o Sporting. Se vier é uma mais valia, que vai dar tudo de si em prol Sporting”.

Beto considera que o Sporting tem todas as condições para ser campeão já na próxima temporada.

“Acredito que com a entrega de todos vão chegar a um bom porto, porque os sportinguistas merecem”, concluiu.