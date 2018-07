Jovem iraniana detida por publicar vídeos a dançar no Instagram

اینجا بام رامسر، من با حمایت و همراهی همسرم میرقصم. با زندان و تهدید و تحقیر نمی‌توانند سبک زندگی خودشان را به آدمها تحمیل کرد. لطفا شما هم به هشتگ #برقص_تا_برقصیم بپیوندید

We Iranian are dancing to protest the arrest of #MaedehHijabri and other teenagers.

Dancing is not a crime pic.twitter.com/A1ZjjeGMqo