Robert Ibañez é reforço do Getafe

O Getafe confirmou a contratação de Robert Ibañez. O clube anuncia contrato de quatro temporadas com o jogador que pertencia ao Valência e que jogou no Osasuna, desde janeiro. O extremo rescinde com o Valência, mas o clube fica com uma cláusula de recompra válida até 2020. Terá direito a 15% de uma eventual transferência.

Ibañez, de 25 anos, fez toda a formação no Valência e chegou ao plantel principal em 2014/15. Cinco jogos despertaram o interesse do Granada, onde esteve cedido por duas temporadas. Em 2016/17 foi cedido ao Leganés e na temporada passada, depois de ter feito um jogo da Taça do Rei pelo Valência, foi emprestado, em janeiro, ao Osasuna, da segunda divisão espanhola. Fez 17 jogos e marcou dois golos.