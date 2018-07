Guingamp segura Rebocho por mais dois anos

Pedro Rebocho renovou a ligação ao Guingamp, por mais duas temporadas, até 2022. Contratado ao Moreirense, na época passada, o jogador formado no Benfica tinha vínculo válido com o clube francês até 2020.

Fica, assim, vincada a aposta do Guingamp no defesa português e na renovação do plantel que conseguiu o 12º lugar da Ligue 1. Além de Rebocho, o clube prolongou os contratos de Sorbon e Livolant.

Pedro Rebocho, de 23 anos,esteve duas épocas na equipa B do Benfica, estreoou-se na I Liga com a camisola do Moreirense e transferiu-se para França, na temporada passada.