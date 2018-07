Laureta: "Vitória tem de voltar a ser o quarto grande"

Laureta, antigo defesa e referência do Vitória de Guimarães, acredita que o clube minhoto está a reforçar-se bem e que aprendeu com os erros do passado. Em entrevista a Bola Branca, Laureta fala dos reforços do Vitória e da escolha acertada na contratação de Luís Castro, “um dos melhores técnicos em Portugal”.

“Estou muito esperançado e otimista. Começou com a contratação de Luís Castro, que é dos melhores técnicos em Portugal. O Guimarães fez uma escolha excelente e agora estão a fazer as contratações com calma, uma equipa forte e competitiva.”, declara.

O antigo médio dos minhotos, que também alinhou pelo FC Porto e ganhou a Taça dos Campeões 1987, afirma que o Vitória tem de corrigir os erros do passado e voltar “ao seu lugar de direito, que é ser o quarto grande”.

“Tenho muitos anos de futebol. Conheço o Vitória e sei que não se pode errar duas vezes. A direção teve a humildade de reconhecer que cometeu alguns erros no passado. Está-se a construir uma equipa forte e coesa para se voltar a encostar aos grandes, que é o que a massa associativa quer e exige", diz o antigo defesa.

Os reforços e a nova época

Laureta espera que esta época seja “a rampa de lançamento” dos conquistadores e, para isso, é preciso que plantel tenha referências, como é o caso de André André:

“É preciso criar referências, coisa que o Vitória já não tinha. E a contratação do André André, que já foi tentada o ano passado, é importantíssima para o novo rumo do Vitória. É um jogador com carisma, é uma referência”.

O vimaranense acredita que o clube está no caminho certo para se voltar a afirmar no futebol português. “O Vitória está no bom caminho e mais contratações iram aparecer para que o Vitória seja uma equipa forte e ande nos calcanhares dos três grandes”, conclui.