Tuchel avalia Jesé Rodríguez na pré-época

Jesé Rodríguez vai realizar a pré-temporada no Paris Saint-Germain, clube com o qual tem mais três anos de contrato, mas onde não se conseguiu fixar nas duas últimas épocas. A esperança, declarou em entrevista ao jornal "Marca", está depositada no novo treinador, o alemão Thomas Tuchel.

"Ja falei com o clube e eles querem que eu faça a pré-temporada. Depois veremos o que acontece. Estou muito confiante, tenho grande vontade de treinar e mostrar ao novo treinador do que sou capaz", disse Jesé, que não joga desde março, altura em que deixou o Stoke City, numa decisão unilateral.

O espanhol quer ficar em Paris e não teme a concorrência de nomes como Neymar, Cavani, Mbappé, Dí Maria ou Draxler. Jesé lemvra que jogou num Real Madrid com Benzema, Cristiano, Bale, Di María, Morata, Isco e James.

O jogador foi associado a um interesse do FC Porto, mas na entrevista o tema não é abordado. Depois de sair do Real Madrid, Jesé ainda não foi capaz de provar o seu valor. Fez 14 jogos pelos parisienses na primeira época, mas acabou por fazer a segunda metade da temporada no Las Palmas. No ano passado foi cedido ao Stoke City, onde realizou 13 jogos e marcou um golo. Responsabiliza os treinadores, Mark Hughes e Paul Lambert, pelo seu falhanço: "Eram treinadores muito defensivos".