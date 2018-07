Valdano: "Deixar o Real Madrid não é uma decisão inteligente"

Jorge Valdano considera Cristiano Ronaldo uma pessoa inteligente, por isso não dá como certa a sua saída do Real Madrid. O antigo jogador, treinador e dirigente do clube espanhol defende que sair do Real "não é uma decisão inteligente".

Em declarações à rádio Onda Cero, Valdano sublinhou que "se Cristiano Ronaldo sair do Real Madrid perde mais ele que o clube".

Palavras de um dos filósofos do futebol mundial que reconheceu, por outro lado, que "não encontraremos um novo Messi ou um novo Ronaldo nas próximas gerações". "São dois monstros do futebol", concluiu.