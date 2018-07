Maxi renova pelo FC Porto

Maxi Pereira vai assinar novo contrato pelo FC Porto. O lateral terminou ligação ao clube no dia 30 de junho, mas vai renovar por uma época, com mais um ano de opção. A notícia é avançada pelo jornal "O Jogo", que informa que o jogador aceitou a proposta apresentada e integrará o grupo de Sérgio Conceição depois do estágio que a equipa vai realizar no Algarve, entre 16 e 25 de julho.

Maxi, de 34 anos, irá cumprir a quarta temporada no Porto, depois de oito anos no Benfica. O uruguaio perde a concorrência de Ricardo Pereira e Dalot, mas passa a ter João Pedro e Saidy Janko a lutar pela posição.

Maxi Pereira esteve no Mundial da Rússia, depois de ter feito 23 jogos pelo FC Porto, na temporada passada.