Entra e sai no Sporting

Leão de Amsterdam

09 jul, 2018 Amsterdam 12:58

Volta depressa Bruno de Carvalho o clube está novamente a saque os jogadores vão sair ao preço da uva mijona enchendo os bolsos dos tais do costume,Bruno Fernandes vai voltar?por mim só voltaria desde que não fizesse exigências,o mesmo contrato salário etc.Por mim ninguem destes jogadores que se desvincularam unilateralmente do clube voltariam a vestir a nossa camisola e todos em tribunal para pagarem ao SCP as respetivas indeminizações a não ser que regressem por arrependimento.Eu pregunto aos estupidos negociadores do clube fazendo um contrato melhor ao BF qual vai ser a reação dos outros que ficaram sem tomar as mesmas medidas de rescisão? VOLTA DEPRESSA BRUNO de CARVALHO.ou vamos parar ao tempo do SoaresFranco Godinho Lopes e seus capangas