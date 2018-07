Cesária Évora homenageada no festival O Sol da Caparica

A cantora cabo-verdiana Cesária Évora vai ser homenageada no festival O Sol da Caparica, que decorre em agosto, em Almada.

“Haverá este ano n’O Sol da Caparica e pela primeira vez em Portugal uma homenagem a Cesária Évora, um dos grandes tesouros da música de Cabo Verde, cuja memória merecerá atenção por parte de um conjunto especial de vozes: Lucibela, Lura, Nancy Vieira, Élida Almeida ou Teófilo Chantre darão voz aos maiores clássicos da Diva Descalça e traduzirão certamente a ‘Sôdade’ que todos sentimos”, refere a organização do festival, que decorre de 16 a 19 de agosto, na Costa da Caparica, no concelho de Almada.

Cesária Évora, também conhecida por ‘Cize’ e ‘Miss Perfumado’, é considerada localmente como o "expoente máximo" da música cabo-verdiana e morreu a 17 de dezembro de 2011, aos 70 anos, no hospital Baptista de Sousa, na sua terra natal, Mindelo.

Ao longo da carreira, além das inúmeras digressões e atuações em televisões, gravou 24 álbuns, um DVD, "Live in Paris", e registou dezenas de colaborações em discos.

Este ano o festival terá um cartaz que vai “da Soul ao Fado, do Rock ao Pop e ao Hip-Hop”.

Além da homenagem a Cesária Évora, o cartaz inclui artistas e bandas como Amor Electro, Ana Bacalhau, VIA, Djodje, UHF, Peste & Sida, Paus, Virgul, GNR, Sara Tavares, Carminho, Jimmy P, Moullinex, Carolina Deslandes, Calema, Expensive Soul, Filipe Catto, Frankie Chavez, Anselmo Ralph e Miguel Araújo, entre outros.

Do cartaz fizeram parte nomes como Mariza, Bonga, Mafalda Veiga, Xutos & Pontapés, Carlos do Carmo, António Zambujo, Trovante, Matias Damásio, Sean Riley & The Slowriders, Samuel Úria e Luís Represas.