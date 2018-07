Negócios feitos e rescisão desfeita

O mercado de transferência está a ferver e os jornais pintam as primeiras páginas com as notas principais nos três grandes.

"Para fechar", escreve o "Record", em manchete. O jornal promove quatro jogadores que se irão juntar à equipa do Sporting, na Suíça, nos trabalhos de pré-temporada. Bruno Fernandes tem acordo definido para regressar. Nani entra a custo zero. Vietto chega a Alvalade, por empréstimo do Atlético Madrid, clube que cede André Moreira, a título definitivo. Os dois jogadores do clube espanhol serão envolvidos no negócio por Gelson Martins.

Ekdal pede tempo aos leões. Jardim faz força por William que já deu o sim ao Bétis. Manuel Fernandes ocupa lugar de Inácio.

"A Bola" prolonga as notícias do Sporting: "Bruno Fernandes é reforço". O diário garante que as negociações estão fechadas. Assina novo contrato, com aumento de ordenado e pode ser apresentado hoje. William no Betis a render, pelo menos, 18 milhões de euros.

"O Jogo" revela que Carlos Mané e Francisco Geraldes querem sair. Negócios com Eintracht Frankfirt e Estugarda podem valer 11 milhões de euros.

A manchete, "O Jogo" promove Maxi Pereira: "Maxi assina". Lateral uruguaio continua no FC Porto, pelo menos, mais uma época. Novo contrato inclui opção para 2019/20. Chidozie junta-se hoje ao grupo de Conceição. "A Bola" destaca as integrações de Brahimi, Aboubakar e Marega. O "Record" reforça que Mbemba está a caminho.

Carrillo está convencido a rumar ao Al Hilal. O Benfica recebe quatro milhões de euros pelo empréstimo do jogador peruano. Opção de compra, fixa "A Bola", é de 20 milhões. O "Record" acrescenta que o clube de Jesus, na Arábia Saudita, pode também ser o destino de Seferovic. Samaris tem proposta do Lokomotiv de Moscovo. Vítor Pereira tenta desviar Bernard para a China.

Claudemir é reforço do Sporting de Braga.