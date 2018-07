Brexit. Demite-se o ministro britânico responsável pelas negociações com a UE

O ministro britânico responsável pelo Brexit demitiu-se na noite de domingo. David Davis sai em rutura com a primeira-ministra Theresa May.

Também o secretário de Estado do Brexit, Steve Baker anunciou a sua demissão.

David Davis já tinha ameaçado demitir-se várias vezes, devido às divergências sobre o processo de saída da União Europeia. Era o responsável por liderar as negociações com Bruxelas sobre os termos do divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia e as futuras relações entre ambos.

Davis sai dois dias depois do governo de Theresa May ter aprovado um plano para manter laços económicos estreitos com a União Europeia (UE). Na carta de demissão, o ex-ministro escreve que “a tendência atual de políticas e táticas” está a tornar “menos provável” que o Reino Unido deixe a união alfandegária e o mercado único.

A demissão foi elogiada por ativistas do Brexit no Partido Conservador, que acham que o plano de manter lanços comerciais com a UE traí a vontade de rutura com o bloco europeu.

A renúncia de Davis deixa Theresa May com a difícil tarefa de encontrar um substituo que agrade à fação pró-Brexit do Partido Conservador e que, ao mesmo tempo, terá que negociar um plano que indignou grande parte dessa nação.

A nove meses da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e a pouco mais de três meses do anúncio de um acordo com a União Europeia, Theresa May tem estado sob intensa pressão. Os conservadores estão profundamente divididos sobre o tipo de Brexit que o Reino Unido deve seguir, o que torna difícil a aprovação de qualquer lei sobre a saída do espaço europeu.