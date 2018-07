​IMSA

Filipe Albuquerque (Cadillac) perde o comando do campeonato no Canadá

09 jul, 2018 - 00:09

Desta vez, com o brasileiro Christian Fittipaldi como companheiro de equipa, por João Barbosa ainda não estar recuperado da queda de bicicleta, Filipe Albuquerque (Cadillac) não foi além do sétimo lugar no Canadian Tire Motorsport Park, palco de mais uma prova do Campeonato IMSA.