Maior Sunset de Sempre: 100 mil pessoas nos três dias do RFM SOMNII

O areal da praia da Figueira da Foz viu passar 100 mil festivaleiros nos três dias de música eletrónica do RFM SOMNII.

Foi o sexto ano consecutivo do festival, cujo cartaz contou com mais de 20 artistas.

O terceiro e último dia do festival ficou marcado pela atuação de Steve Angello. "Aquele que é um do DJ’s mais bem sucedidos da história, estreou-se no RFM SOMNII, e não podia ter sido de melhor forma, com milhares de pessoas a vibrarem com a sua música, cantando, em uníssono, êxitos como “Don’t you worry child”", como refere a organização.



Os holandeses Yellow Claw e os suecos Steve Angelo e Axwell & Ingrosso foram os nomes mais sonantes a pisar o palco da Praia do Relógio, no "maior sunset de sempre".

“O RFM SOMNII está ainda mais espetacular e tivemos uma generosa ajuda do tempo. A reação dos ouvintes à transmissão da rádio sublinha a dimensão do SOMNII como um festival de referência em Portugal”, sublinha António Mendes, diretor de programação da RFM.



A edição deste ano fica também marcada pela aposta forte na cobertura multi-plataforma, em especial no digital. Na rádio, televisão, redes sociais e em blogues da especialidade.