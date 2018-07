Sagan impõe-se ao 'sprint' e conquista camisola amarela no Tour

O eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), tricampeão do mundo de ciclismo de fundo, venceu este domingo ao ‘sprint’ a segunda etapa da Volta a França em bicicleta e assumiu a liderança da corrida.

Sagan somou o seu nono triunfo em etapas do Tour, impondo-se no final dos 182,5 quilómetros entre Mouilleron-Saint-Germain e La Roche-sur-Yon, ao italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e ao francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O eslovaco assumiu o primeiro lugar da corrida francesa, graças às bonificações, e beneficiou da queda nos quilómetros finais do anterior líder, o colombiano Fernando Gaviria (QuickStep-Floors), que foi relegado para o segundo posto, a seis segundos de Sagan. Colbrelli segue no terceiro lugar, a 10 segundos do líder.

Na segunda-feira, o pelotão da ‘Grande Boucle’ vai disputar um contrarrelógio por equipas, em Cholet, num percurso com 36,5 quilómetros.