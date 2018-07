Vettel vence GP da Grã-Bretanha e distancia-se de Hamilton no Mundial de Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha e aumentou para oito pontos a vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), após 10 provas do Mundial de Fórmula 1.

Ao vencer no terreno do adversário, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) aumentou assim para oito, o número de pontos de avanço sobre o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) autor de uma fantástica recuperação, que o levou do último lugar, pouco depois da partida, ao lugar intermédio do pódio.

Com esta vitória, alcançada no traçado inglês de Silverstone, Sebastian Vettel iguala o número de triunfos do francês Alain Prost (51) e, com o próximo triunfo tornar-se-á no terceiro piloto do “ranking” de vitórias, atrás do seu compatriota Michael Schumacher (91) e de Lewis Hamilton (65).

Ao arrancar melhor do que o inglês, que ocupava a “pole position”, Sebastian Vettel assumiu o comando da corrida e viu o seu adversário ser relegado para o fundo do pelotão, em consequência de um “toque” com o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que foi penalizado em 10” por ter deixado o carro ir embater na traseira do Mercedes, com Lewis Hamilton a não ter hipótese de evitar a colisão que atirou com o Mercedes para a escapatória.

No regresso à pista, sem nada a perder e queixar-se do carro não ter ficado em boas condições, Lewis Hamilton só tinha que recuperar o tempo perdido e foi isso que fez, perante o delírio dos milhares de espectadores que acorreram a Silverstone.

Na frente Sebastian Vettel parecia ter a corrida controlada, mantendo-se sem dificuldade à frente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), do holandês Max Verstappen (Red Bull), de Kimi Raikkonen, do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e de Lewis Hamilton que, depressa, chegou ao sexto lugar.

As posições pareciam estabilizadas, com os seis pilotos das três equipas da frente, nas seis primeiras posições.

Só que o despiste do sueco Marcus Ericsson (Sauber) fez entrar o “Safety Car”, com Ferrari e Red Bull chamaram os seus pilotos à “box” para montarem pneus macios para a fase final da corrida, o que deixou Valtteri Bottas no comando e Lewis Hamilton em terceiro, porque Sebastian Vettel regressou à pista entre os dois “flechas” de prata, com Kimi Raikkonen a ocupar o quarto lugar.

A corrida recomeçou a 15 voltas do final, mas o “Safety Car” teve de voltar de imediato à pista, em consequência de um “toque” entre o espanhol Carlos Sainz (Renault) e o francês Romain Grosjean (Haas) “atirou” com os dois carros para a escapatória e houve necessidade de neutralizar a corrida para serem removidos do local onde tinham ficado.

A recomeço aconteceu a 10 voltas do fim, com Valtteri Bottas a defender-se de forma magistral dos ataques de Sebastian Vettel, mas com o alemão a acabar por levar a melhor, enquanto o finlandês descia até à quarta posição, por o motor ter perdido eficácia.

Lewis Hamilton resistia ao ataque de Kimi Raikkonen, que tinha pneus menos desgastados, e “salvava” o dia, que pareceu comprometido logo no começo da corrida.

Por sua vez, Max Verstappen desistia a cinco voltas do fim, com problemas de motor e deixava Daniel Ricciardo ascender ao quinto lugar, com o alemão Nico Hulkenberg (Renault), que foi sempre o “melhor dos outros”, a terminar em sexto, com o francês Esteban Ocon (Force Índia), o espanhol Fernando Alonso (McLaren), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o francês Pierre Gasly (Toro Rosso), este após uma ultrapassagem “musculada” ao mexicano Sérgio Peres (Force Índia), a terminarem nos lugares pontuáveis.





Classificações

Corrida

1.º, Sebastian Vettel (Ferrari), 52 voltas (306,198 km), em 1.27’29,784 (209,972 km/h)

2.º, Lewis Hamilton (Mercedes), a 2,264”

3.º, Kimi Raikkonen (Ferrari), a 2,652”

4.º, Valtteri Bottas (Mercedes), a 8,883”

5.º, Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer), a 9, 500”

6.º, Nico Hulkenberg (Renault), a 28,220”

7.º, Esteban Ocon (Force India/Mercedes), a 29’930”

8.º, Fernando Alonso (McLaren/Renault), a 31,115”

9.º, Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), a 33,188”

10.º, Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda), a 34,129”

11.º, Sergio Perez (Force India/Mercedes), a 34,708”

12.º, Stoffel Vandoorne (McLaren/Renault), a 35,774”

13.º, Lance Stroll (Williams/Mercedes), a 38,106”

14.º, Sergey Sirotkin (William/Mercedes), a 48,113”





Campeonatos

Pilotos

1.º, Sebastian Vettel, 171 pontos

2.º, Lewis Hamilton, 163

3.º, Kimi Raikkonen, 116

4.º, Daniel Ricciardo, 106

5.º, Valtteri Bottas, 104

6.º, Max Verstappen, 93

7.º, Nico Hulkenberg, 42

8.º, Fernando Alonso, 40

9.º, Kevin Magnussen, 39

10.º, Carlos Sainz, 28

11.º, Esteban Ocon, 25

12.º, Sergio Perez, 23

13.º, Pierre Gasly, 19

14.º, Charles Leclerc, 13

15.º, Romain Grosjean, 12

16.º, Stoffel Vandoorne, 8

17.º, Lance Stroll, 4

18.º, Marcus Ericsson, 3

19.º, Brendon Hartley, 1

Equipas

1.º, Scuderia Ferrari, 287 pontos

2.º, Mercedes AMG Petronas Motorsport, 267

3.º, Aston Martin Red Bull Racing, 199

4.º, Renault Sport Formula One Team, 70

5.º, Haas F1 Team, 51

6.º, Sahara Force India F1 Team, 48

7.º, McLaren F1 Team, 48

8.º, Red Bull Toro Rosso Honda, 20

9.º, Alfa Romeo Sauber F1 Team, 16

10.º, Williams Martini Racing, 4





Próxima prova – GP da Alemanha, dia 22 de Julho, no Circuito de Hockenheim