Guerra no Belenenses. Clube cria equipa de futebol sénior

A direção do clube Belenenses anunciou a criação de uma equipa de futebol sénior que vai começar a disputar as distritais da associação de Lisboa.

Este é mais um episódio do braço de ferro entre o clube e a SAD, proprietária da equipa que disputa a I Liga e que, recentemente, decidiu trocar o estádio do Restelo pelo Jamor.

Em comunicado divulgado este domingo, o clube informa sócios e adeptos que "está, desde quinta-feira, dia 5 de julho, oficialmente registada na FPF uma equipa de Futebol Sénior do Clube de Futebol “Os Belenenses”.

A gestão "será feita exclusivamente pelo clube" e a "equipa deverá arrancar na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, ou seja, no terceiro escalão distrital".

O objetico é chegar à I Liga no espaço de cinco temporadas, num projeto que "terá por base preferencial" a aposta na "formação de excelência" do Clube de Futebol “Os Belenenses”.

No mesmo comunicado, a direção do clube admite recorrer aos tribunais para "impedir qualquer confusão de identidade entre o Clube de Futebol “Os Belenenses” e a SAD, que é gerida de forma unilateral e desrespeitando as normas legais societárias pela empresa privada Codecity Sports Management".

"Só há um Belenenses: aquele que foi fundando pelos Rapazes da Praia em 1919 e que é (re)conhecido em todo o Mundo como o Clube da Cruz de Cristo. Qualquer apropriação indevida será alvo de ação judicial", defende a direção do clube.