Papa denuncia “trabalho indigno” no mar e deseja "coragem" aos brasileiros

O Papa Francisco associou-se hoje no Vaticano à celebração do “domingo do mar”, na Igreja Católica, evocando situações de “trabalho indigno” e a poluição dos oceanos.

“Deixo uma palavra particular aos que vivem situações de trabalho indigno no mar, bem como aos que se empenham para libertar os mares da poluição”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus.

Francisco recordou aos milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro que a Igreja Católica celebra hoje um domingo especial, dedicado aos pescadores e aos trabalhadores do mar, que se estima que sejam mais de um milhão e 200 mil pessoas, em todo o mundo.

“Rezo por eles e pelas suas famílias, bem como pelos capelães e voluntários do Apostolado do Mar”, declarou.

Cristãos que “vivem como se Cristo não existisse”

O Papa Francisco lembrou também a importância da fé e da sua presença necessária na vida dos cristãos, referindo que “a falta de fé é um obstáculo à graça de Deus.”

“Muitos batizados vivem como se Cristo não existisse. Repetem os gestos e os sinais da fé, mas isso não corresponde neles a uma real adesão à presença de Jesus e ao seu Evangelho”, sublinhou. Francisco exortou “cada cristão” a “aprofundar esta pertença fundamental, procurando testemunhá-la como uma conduta de vida coerente, cujo fio condutor é a caridade.”

Nas saudações aos peregrinos, o Papa identificou várias bandeiras brasileiras e quis deixar uma palavra de estímulo, após a eliminação da seleção do Brasil do Mundial de Futebol, na Rússia.

“Coragem, fica para a próxima”, disse, de improviso, antes de se despedir de todos os presentes com os tradicionais votos de “bom almoço” e “bom domingo”.