Cuidado com o sol. Níveis extremos de raios ultravioleta este domingo

O índice ultravioleta vai registar este domingo valores extremos e muito elevados em todo o território de Portugal Continental e também na Madeira.

De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Évora e Beja são os que apresentam níveis extremos, pelo que se recomenda que se evite a exposição ao sol "o mais possível".

Os restantes distritos têm índices ultravioletas considerados muito elevados, tal como a Região Autónoma da Madeira e a Ilha do Faial, nos Açores.