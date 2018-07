Dalic: "Agora seria uma pena não chegar à final"

O selecionador croata, Zlatko Dalic, admitiu, em declarações na "flash interview", estar satisfeito com a qualificação para a meia-final do Mundial.

"Parabéns à rapaziada, pela luta, pelo esforço, e por tudo o que fizeram para levar a Croácia às meias-finais de um Mundial. Temos todos de estar orgulhos. Aqui, e todas as pessoas na Croácia também, porque isto é espetacular", começou por dizer.

O selecionador fez, ainda, o rescaldo da partida e admitiu as dificuldades no primeiro tempo: "Os russos jogam de forma agressiva, lutam muito, e não nos deixaram jogar na primeira parte. Entrámos bem na segunda, e merecemos ganhar. Foi um jogo muito intenso, com 50 mil pessoas nas bancadas. Queremos fazer mais dois jogos e seria uma pena não chegar à final em Moscovo".

Rakitic, autor do penálti decisivo, também se pronunciou sobre a partida: "Isto é inacreditável. Deváamos ter acabado com o jogo no prolongamento, mas nada é mais bonito que isto. Quando estamos unidos, tudo é possível".

A Croácia vai agora defrontar a Inglaterra na próxima quarta-feira, às 19h00, em Moscovo, em partida a contar para as meias-finais do Mundial 2018. Encontro que terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.