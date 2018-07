E só ficaram quatro. Saiba quais são os duelos das meias-finais

De 32 seleções, restam quatro. O Mundial 2018 chegou às meias-finais e nelas estão França, Bélgica, Inglaterra e Croácia.

Franceses e belgas vão jogar entre si na terça-feira, 10 de julho, às 19h00, em São Petersburgo. Os "bleus" ultrapassaram o Uruguai, por 2-0. Os "diables rouges" bateram o Brasil, por 2-1.

Ingleses e croatas vão medir forças na quarta-feira, 11 de julho, às 19h00, no Estádio Luzhniki, em Moscvo. A seleção dos três leões eliminou a Suécia, com triunfo por 2-0. Os croatas empataram com a Rússia, a duas bolas, e sorriram no desempate das grandes penalidades (4-3).

